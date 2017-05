Samuelsen om USA's miljø-nøl: De skal først tænke sig om

Små fire måneder efter, at Donald Trumps har overtaget det amerikanske præsidentembede er det fortsat uklart, hvad landets miljøpolitik går ud på.

For amerikanernes vedkommende er der dog føjet et forbehold ind, og det svækker naturligvis erklæringen.

Det bekymrer dog ikke udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der repræsenterer Danmark ved rådets ministermøde i Fairbanks i Alaska torsdag.

Han har allerede haft lejlighed til at tale med den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, og mener, at man bør give amerikanerne tid.

- De anerkender, at der er store ting på spil. Men som jeg hører Tillerson, så vil de have analyseret og diskuteret miljøområdet til bunds, før de melder noget ud.

- Det er de ikke færdige med endnu, og jeg tror egentlig ikke, at vi skal være kede af, at de lige tænker sig om en ekstra gang, siger Samuelsen.

Han har ikke været til møder i Arktisk Råd, mens Barack Obama var præsident, så han har svært ved at sige noget om forskellen på den nye og den tidligere administration.

- Men jeg kan i hvert fald sige, at Rex Tillerson ved rigtigt meget om det arktiske område, fordi han i sit tidligere arbejde har beskæftiget sig med det.

- Det er mit oprigtige indtryk, at han interesserer sig for Ariktis. Og så virker han velovervejet og analytisk og som en, der ønsker, at vi skal finde konstruktive løsninger i fællesskab, siger Samuelsen.

Ud over at have talt med Rex Tillerson skal Anders Samuelsen også holde møde med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Men han fornemmer på mødet, at det ikke behøver bliver svært at nå til enighed om arktiske spørgsmål med russerne, selv om vi måtte være uenighed med dem på andre områder.

- Vi har alle her ved mødet nogle fælles interesser, der blandt andet drejer sig om erhvervsmuligheder og miljøhensyn.

- Så selv om der er konflikter andre steder, så har vi en god dialog om Arktis her, siger ministeren.