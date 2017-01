Samuelsen misser førstehåndsindtryk af ukrainsk frontlinje

Intensiverede angreb får udenrigsministeren til at opgive planer om at komme helt tæt på konflikten i Ukraine.

Det var egentlig meningen, at Anders Samuelsen skulle have været et par kilometer tættere på. Men i døgnet op til ministerbesøget er kampene mellem de ukrainske styrker og de prorussiske oprørere taget til.

Det seneste døgn har der været 4700 brud på våbenhvilen, oplyser OSCE's observatører i området. Normalt betragtes det som et højt tal, hvis der er mere end 2000 brud i døgnet.

Ude ved det checkpointet står det klart, hvorfor Samuelsen med følge blev frarådet at køre længere.

Her kan man tydeligt høre de morter- og artilleriangreb, der ifølge en OSCE-observatør finder sted cirka halvanden kilometer derfra.

- Det er ikke gode tegn, at der er den eskalering. Beskyldningerne kører fra den ene til den anden, konstaterer Anders Samuelsen.

Det kan måske virke lidt ligegyldigt, om man kommer en eller to kilometer tættere på en konfliktlinje.

Men den ukrainske udenrigsminister, Pavlo Klimkin, ikke skjul på, at han gerne ville have, at Samuelsen så det med egne øjne.

- Det handler om følelser. Om at få et førstehåndsindtryk, som man ikke kan få ved bare at høre om det, siger Pavlo Klimkin.

Konflikten i det østlige Ukraine er en strid mellem prorussiske oprørere i regionerne Donetsk og Luhansk og ukrainske styrker. Ifølge en fredsaftale, Minsk-aftalen, fra 2014, skulle der egentlig være våbenhvile.

Men det er reglen mere end undtagelsen, at den bliver brudt. Derudover tilsiger aftalerne, at de to regioner skal have særstatus. Og at der skal holdes lokalvalg ifølge ukrainsk valglov. Men det er heller ikke sket.