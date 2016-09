- Jeg holder fast i det, jeg hele tiden har sagt, siger Liberal Alliances leder Anders Samuelsen efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl blankt har afvist at gå med til LAs krev om topskattelettelser. (arkivfoto)

Samuelsen fastholder krav trods DF-ultimatum

Topskattelettelser på minimum fem procentpoint er fortsat et minimumkrav for LA, siger partilederen.

Det siger han i et interview med TV2 Nyhederne.

Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, viger ikke fra kravet om, at topskatten skal sænkes med fem procent for alle, der betaler topskat.

- Vi står på samme synspunkt, som vi har gjort hele tiden.

- Det her er et minimumsønske og krav for Liberal Alliance, siger Anders Samuelsen.

Udmeldingen kommer dagen efter, at DF's partiformand har udelukket topskattelettelser, som en del af regeringens 2025-plan, og kaldt det et ultimativt krav for Dansk Folkeparti.

Lørdag gik Kristian Thulsen Dahl ligefrem så langt som at sige, at han hellere ser et valg end topskattelettelser, da han talte til Dansk Folkepartis landsmøde.

Anders Samuelsen siger dog ikke i interviewet til TV2 lørdag, at han vil gå så langt som at stille et mistillidsvotum, hvis hans skattekrav ikke går igennem.

- Vi skal nok nå et resultat. Vi kommer ikke til et folketingsvalg. Men vi får skabt nogle gode solide skattelettelser, og jeg glæder mig til det, siger han.

Partilederen har ellers tidligere har sagt, at han var parat til at vælte regeringen, hvis ikke topskatten blev sænket fem procentpoint.

Men nu nøjes Samuelsen altså med at konstatere, at han ser frem til forhandlingerne i blå blok, som han mener vil kunne falde ud til LA's fordel.

Lørdag har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også blandet sig i striden mellen Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

I en tale til VU's landsstævne slår statsministeren fast, at der ikke er et politisk flertal til fordel for Liberal Alliances ultimative krav.

- Der er, som det står nu, ikke 90 mandater eller noget, der minder om det, for topskattelettelser.

- Det er virkeligheden. Realpolitik, om man vil. Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Radikale har sammen 61 mandater. Resten er i virkeligheden imod, sagde Lars Løkke Rasmussen.