Samuelsen afviser hårdere indsats mod tyrkisk overvågning

Tidligere samme dag var der møde på den danske ambassade i Tyrkiets hovedstad, Ankara. Her blev det afvist, at der skulle være foregået systematisk overvågning af tyrkere i Danmark.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ser ingen grund til at tage hårdere metoder i brug for at komme til bunds i sagen om tyrkisk overvågning i Danmark.

Det var ellers i april blevet bekræftet af den tyrkiske ambassade i Danmarks daværende religiøse rådgiver, Adnan Bülent Baloglu, over for Kristeligt Dagblad.

- Tyrkiet har taget afstand fra hans udtalelser, altså bekræfter de ikke, hvad han har sagt, siger Anders Samuelsen.

Det er udenrigsordfører Nick Hækkerup (S), der har kaldt ministeren i samråd.

I interviewet med Kristeligt Dagblad slog Adnan Bülent Baloglu fast, at der var samlet oplysninger om fire personer og 14 skoler i Danmark. De menes alle at være tilknyttet Gülen-bevægelsen, som beskyldes for at stå bag kupforsøget i Tyrkiet sidste år.

Adnan Bülent Baloglu blev kort tid efter sendt tilbage til Tyrkiet.

Anders Samuelsen fremhæver på samrådet, at han allerede har haft flere samtaler med den tyrkiske udenrigsminister om sagen. Desuden har han taget problemet op på et EU-møde sidst i april.

Samtidig fortæller han, at han vil indkalde den tiltrædende tyrkiske ambassadør i Danmark til en samtale, hvor sagen også vil blive nævnt.

Men det er ikke nok, mener Nick Hækkerup. I hans øjne bør der lægges mere vægt på Adnan Bülent Baloglus udtalelser.

- Der er sket det, at den tyrkiske ambassade er kommet for skade at indrømme, at det her finder sted, siger han.

- Så nu er det ikke en diskussion om, hvad vi vil gøre, hvis det nu finder sted. Nu er det et spørgsmål om at sige: Vi ved det finder sted, hold op med det.

Udenrigsordføreren efterlyser derfor initiativer i form af for eksempel et møde på tomandshånd mellem Anders Samuelsen og den tyrkiske udenrigsminister eller ugentlige opdateringer til Folketinget.