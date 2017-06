Samuelsen afviser at sætte hårdt ind mod tyrkisk overvågning

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ser ingen grund til at tage hårdere metoder i brug for at komme til bunds i sagen om tyrkisk overvågning i Danmark.

Det fortæller han torsdag på et samråd.

Tidligere samme dag havde han deltaget i et møde med den tyrkiske ambassade, der afviste at have foretaget systematisk overvågning af tyrkere i Danmark.