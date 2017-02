Udenrigsminister Anders Samuelsen er tilfreds med, at USA's vicepræsident har udtrykt "urokkelig" opbakning til samarbejdet i Nato, og at USA ønsker et tæt samarbejde med EU.

Samuelsen: Trumps politik tæller mere end hans stil

Beroligende meldinger fra USA's vicepræsident understreger, at der er en hverdag under Trump.

- Jeg synes selv, at jeg har givet udtryk for en vis form for ro og sagt: Lad os nu se, hvad der bliver virkeligheden. Og det synes jeg, der er en vis grund til at blive bekræftet i, siger Anders Samuelsen.

Eller striben af beroligende udmeldinger fra USA's vicepræsident Mike Pence, som under et besøg i Europa har understreget USA's "urokkelige" støtte til Nato? USA's ønske om fortsat tæt samarbejde med EU og krav om at Rusland lever op til Minsk-aftalen og nedtrapper volden i det østlige Ukraine?

Ud over udmeldingerne om Nato, EU og Rusland henviser udenrigsministeren også til, at Trump-administrationen har advaret om for stor iransk indflydelse i Irak:

- Så der er mange ting, hvor der er en hverdag.

- At de så samtidig ønsker, at vi skal bruge nogle flere penge på forsvaret, det kan man ikke undre sig over. For de er en meget stor bidragsyder til Nato.

- Det må vi prøve at forholde os til, og det har vi forsøgt at gøre ved at skrive i regeringsgrundlaget, at vi skal have et "substantielt løft" af forsvaret, siger Anders Samuelsen og tilføjer:

- Jeg tror på, at amerikanerne også i fremtiden vil være en meget central samarbejdspartner for os.

Spørgsmål: Hvad skal vi se på, når vi ser på Trumps USA? Er det hans personlighed og Twitter-beskeder, eller er det den konkrete politik, der bliver ført?

- Jeg mener altid, at det er politikken. Et er form, noget andet er indhold. Og formen, den kan man så diskutere. Men det, vi bliver nødt til at forholde os til, er det konkrete indhold.

Spørgsmål: Der kører en debat mellem liberale debattører om, hvorvidt han er en utilregnelig lystløgner eller har en politik, som man som liberal kan forsvare på nogle punkter. Hvordan ser du på det?

- Den debat skal jeg ikke ind i som udenrigsminister. Det er ikke min opgave. Den er spændende at følge med i, men det allermest spændende er at følge med i, hvad der bliver den konkrete virkelighed i USA, siger Anders Samuelsen til Ritzau.

Det er blandt andre erhvervsfolkene Asger Aamund og Lars Seir Christensen, som har talt for at se mere på Trumps politik end hans Twitter-konto.

Asger Aamund advarer i Politiken mod at lade et "hjemmelavet psykologisk portræt" af Trump skygge for en "nøgtern bedømmelse" af Trumps politik.

Den kan på nogle punkter godt forsvares som liberal, mener Asger Aamund.

Han henviser til, at Trump eksempelvis ønsker lavere skat, færre regler, større betaling fra Nato-allierede og hjemsendelse af kriminelle illegale indvandrere.