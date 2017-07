Samuelsen: Trump underminerer sit embede med Twitter-bank

Det er mangel på respekt for embedet og uværdigt, at USA's præsident, Donald Trump, har offentliggjort en video hvor han slår løs på et CNN-logo.

- Det er en useriøs måde at diskutere på at kaste skældsord efter hinanden eller i dette tilfælde en video, som antyder, at man har lyst til at banke den frie presse. Det er ikke en præsident værdig, siger Samuelsen.

Med sine kontroversielle udmeldinger på Twitter risikerer Trump at sætte kampen for frihed, frihandel og tryghed i verden over styr, fordi han underminerer sit embede som præsident, mener Anders Samuelsen.

- De seneste par dage har der været flere ret vilde tweets fra Trump. Det er ikke det, man kan forvente af en amerikansk præsident. Han er verdens leder, og vi skal have tillid til, at han magter det embede, siger Samuelsen.

- Det er vigtigt, at en præsident hæver sig over det almindelige fnidder og råben, der er på sociale medier. Han siger tingene lige ud, så kan han nok også tåle, at andre siger, at han må stramme op. Det er det, jeg siger.

Umiddelbart får Trumps seneste tweets dog ikke konsekvenser for Danmarks forhold til USA.

Den danske udenrigsminister har heller ikke behov for, at statsminister Lars Løkke Rasmussen giver hans besked direkte videre til Trump.

Donald Trump har søndag optrappet sin strid med den amerikanske tv-station CNN, da han har lagt en video på Twitter.

I det 28 sekunder lange klip af sig selv, fælder og banker Trump en mand, hvis hoved er dækket af et logo fra tv-stationen CNN.

En talsperson for CNN kalder Trumps opførsel barnlig og "langt under værdigheden til hans embede".

Videoen, som er postet på Trumps officielle Twitter-konto, stammer fra et ti år gammelt wrestling-show på tv, hvor rigmanden var en af de inviterede kendisser.

Og netop den måde at kommunikere på fra Det Hvide Hus går ikke, lyder det fra den danske udenrigsminister.

- Man skal være bevidst om, at man er præsident og ikke en hvilken som helst hr. Donald, siger Samuelsen.