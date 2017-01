Samuelsen: Støtte til Ukraine er i Danmarks egen interesse

Men som også har været udsat for noget så usædvanligt som at få annekteret en del af sit territorium. Nemlig halvøen Krim, som Rusland har sat sig på.

- Når der er en revolution, som der reelt har været i Ukraine, er det vigtigt, at der kommer noget godt ud af det, siger Anders Samuelsen.

- Hver gang det går galt eller ender i ingenting, bliver det en bekræftelse på, at det måske ikke rigtig kan svare sig for folk i andre lande, der gerne vil forandring, reformer og demokrati.

Ukraine er ifølge organisationen Transparency International et af de mest korrupte lande i verden.

På den baggrund har EU sat 120 millioner kroner af til at bekæmpe problemet de kommende tre år. Heraf har Danmark bidraget med ti millioner.

Og det er også Danmark, der står i spidsen for at føre programmet ud i livet.

- En lille stat som Danmark har et enormt behov for, at man finder en god og positiv løsning på situationen på Krim. Som jeg ser det, inkluderer det et stærkt, selvstændigt og ikke-korrupt Ukraine, siger Anders Samuelsen.

Det er ikke kun sikkerhedspolitisk, at Danmark har en interesse i Ukraine, understreger han. Ukraine er også et mulighedernes land for dansk erhvervsliv, mener udenrigsministeren.

Ganske vist er Ukraine kun nummer 53 på listen over de lande, Danmark eksporterer flest varer til. Men der er potentiale til mere, er vurderingen altså. Både inden for landbrug, energi og it.

Støtten fra EU og Danmark er ikke betinget af, at Ukraine skal nå bestemte resultater i de tre år, støtten varer.

- Så længe, der er en bevægelse i den rigtige retning, og så længe, de rækker ud til os, så skal vi også være der, mener Anders Samuelsen.

For tre år siden afløste den nuværende europæisk orienterede regering den tidligere mere russiskvenlige regering. Siden da har Ukraine gennemført flere reformer end i hele perioden siden Sovjetunionens sammenbrud.

Alligevel har landet langt igen. Mange af de korruptionssager, der er blevet undersøgt, ligger i kø i retssystemet. Og korruptionen er fortsat udbredt i blandt andet store infrastrukturprojekter og i sundhedsvæsnet.