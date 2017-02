Samuelsen: S og DF er blevet en bremse på Danmark

Dermed skærper Samuelsen nu kritikken af den nye alliance hen over midten i dansk politik.

- Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti hænger i bremsen. Og det er enormt farligt for Danmark, siger Anders Samuelsen.

I sidste uge pressede S og DF regeringen til at indgå en taxiaftale, som reelt bremser kørselstjenesten Ubers mulighed for at operere i Danmark.

Det er det hidtil mest klare bevis på, at de to partier er ved at vende ryggen til den teknologiske udvikling, som i løbet af få år vil ændre verden afgørende, mener LA-lederen.

Taxi-aftalen er ellers blevet udlagt som et nederlag for især Liberal Alliance. Men taberne er danskerne, der ikke længere kan tjene penge som Uber-chauffører eller køre billigt med kørselstjenesten, mener Samuelsen.

Forud for et besøg i Silicon Valley i USA i denne uge, gør han det klart, at regeringen ufortrødent vil spille offensivt ud:

- Lars Løkkes tidligere regering var nødt til - og det har jeg fuld forståelse for - at spille ud med nærmest det, Løkke troede kunne blive kompromisset.

- Det, vi skal gøre nu, er at tegne et billede af, hvad vi gerne vil. Så kan det godt være, at der er andre partier, der forhandler det ned, men så kan danskerne i det mindste se, at der er nogle, der vil det her. Og nogle der ikke vil.

- Så får man presset den ideologisk diskussion helt frem. Det er vigtigt, fordi tingene går så stærkt, siger Samuelsen.

Han henviser til, at der er indsamlet ligeså meget data i de seneste to år som i resten af verdenshistorien.

- Der er to år til næste valg. Hvor er verden henne til den tid? Vi kan næsten ikke gætte på det. Så stærkt går det i øjeblikket. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at danskerne tydeligt kan se, at der er i hvert fald to spor.

Han giver ikke meget for S og DF's bekymringer for at nye tjenester som Uber åbner en ulige konkurrence på arbejdsvilkår.

- Lige om lidt, så er det lige meget. Så har de forhindret Uber i at køre i to år, men så er der droner i stedet for. Og der er ikke nogen chauffører.

Samuelsen opfordrer S og DF til at komme til forhandlingsbordet:

- Danmark er i den fantastiske situation, at vi er et lille land med fem en halv million mennesker, som stoler på hinanden. Vi skal bare tælle til 90 i Folketinget, så kan vi lægge en rationel plan. Og det bør vi gøre.

- Vi har alle i vores familier både nogle unge, som har det svært med globaliseringen. Og nogle, som tænker, at det er en fest. Alle har det inde på kroppen.

- Så der er ingen, som ikke ønsker at gøre det på en ordentlig og god måde.

- Problemet er, hvis vi ikke tør at gribe de muligheder, der ligger. Så taber vi alle sammen. Også dem, der er bekymret for globaliseringen, siger Samuelsen.