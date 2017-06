Samuelsen: Niels Helveg var en legende i dansk politik

Det skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på Facebook oven på nyheden om, at den mangeårige folketingspolitiker sov ind natten til lørdag i en alder af 78 år.

- Niels Helvegs behagelige væsen gjorde altid indtryk. Hans indsigt gjorde en klogere. Hans humor - som for få kendte til - spredte glæde. Hans smittende latter. Hans selvironi. Hans tvivl.

- Han havde det hele - også når han løftede stort ansvar. Der er rigtig meget pænt at sige om Niels Helveg, skriver udenrigsministeren.

Niels Helveg Petersen blev valgt ind i Folketinget i 1966.

- Det føles, som om han altid har været med. Han blev valgt ind i Folketinget i 1966 - to år før min far blev valgt. Et år før jeg selv blev født, skriver Anders Samuelsen.

Udenrigsministerens far, Ole Samuelsen, sad i Folketinget som medlem af Det Radikale Venstre sammen med Niels Helveg Petersen.

Senere kom også Anders Samuelsen til i den radikale folketingsgruppe, inden han stiftede partiet Ny Alliance, der senere skiftede navn til det nuværende Liberal Alliance.

Niels Helveg kom i Anders Samuelsens barndomshjem, fortæller han på Facebook.

- Jeg husker, at jeg som ung syntes, at det var kæmpestort at møde ham.

- Og senere kæmpestort at tale med ham. Og senere endnu at arbejde sammen med ham, da jeg selv kom i Folketinget og fik den ære at være kollega med ham.

I 1980'erne sad Niels Helveg i en regering ledet af den konservative Poul Schlüter. Og 1990'erne sad han i en regering ledet af socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen.

Størstedelen af årene, fra 1993 til 2000, som udenrigsminister.

- Da jeg selv blev udenrigsminister, inviterede jeg som noget af det første Niels Helveg op på sit gamle kontor på 6. sal - et kontor som nu var blevet mit, så jeg endnu engang kunne lytte, lære og blive inspireret af denne legende, skriver Anders Samuelsen.

- Også på de områder, hvor vi ikke var enige.

- Da han gik, tænkte jeg, at han virkede til at være i fin form. Jeg nød også denne sidste samtale. Nu er han her ikke mere. Han vil blive savnet af rigtig, rigtig mange, tilføjer udenrigsministeren.