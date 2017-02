Samuelsen: Konkurrence om EU's lægemiddelagentur er hård

Alligevel bliver det ikke let at få agenturet hertil, forudser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Danmark har gode forudsætninger for at huse EU's lægemiddelagentur, EMA.

- Der er ingen tvivl om, at konkurrencen er hård, men jeg er overbevist om, at det vil være en gevinst for både Danmark, EMA og EU at placere lægemiddelagenturet i København, siger han i en pressemeddelelse.

EMA er den instans i EU, der godkender nye lægemidler. Agenturet har knap 900 arbejdspladser. Flere end 3000 eksperter har ifølge nyhedsbureauet AFP en løsere tilknytning til kontoret.

Danmark har en af verdens førende lægemiddelindustrier og huser allerede FN's verdenssundhedsorganisation, WHO.

Derudover spiller det akademiske miljø en stor rolle i det danske bud. Det fortæller Novo Nordisks tidligere topmand Lars Rebien Sørensen, der hjælper regeringen med at skaffe EMA til Danmark.

- Det akademiske niveau i København er højt. Vi har et højt niveau inden for life science, som vil kunne understøtte EMA, siger han på onsdagens pressemøde.

Lars Rebien Sørensen håber, at der falder en afgørelse om EMA's placering inden for seks til otte måneder.

Sundheds- og Ældreministeriet skal de kommende måneder spille en central rolle i at lokke EMA til København.

Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- For fortsat at sikre de europæiske patienter adgang til nye lægemidler kan EMA med fordel placeres et sted, hvor der kan skabes samspil og synergi med lægemiddeludvikling i både offentligt og privat regi, siger ministeren.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), fremhæver blandt andet, at København er let at komme til fra resten af Europa og har et tæt samarbejde med Skåne og Malmø.

Det kan hjælpe med at slå eksempelvis den svenske hovedstad i kampen om agenturet.

- Vi skal selvfølgelig udnytte det, at København ligger fuldstændig midt i Europa. Hvis man ser på geografien, så ligger Stockholm ikke helt så centralt som København, siger Frank Jensen.