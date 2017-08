Samuelsen: Jeg er holdt op med at tale om topskattelettelser

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, er holdt op med at tale om topskattelettelser og vil i stedet fokusere på at lykkes med de kommende forhandlingerne.

- Jeg er holdt op med at tale om topskattelettelser, det gjorde jeg for et par uger siden.

- Jeg er interesseret i at prøve at få skabt nogle reformer i en situation, hvor vi på den ene side sikrer, at danskerne får lov til at beholde flere af deres egne penge og på den anden side får skabt vækst, fremgang og beskæftigelse, siger han.

Dansk Folkeparti har beskyldt en del af udspillet for at være topskattelettelser i forklædning, og det argument er økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen enig i.

Han har overfor Berlingske betegnet det som "en topskattelettelse, bare med et andet navn":

- Der er ingen tvivl om, at når du laver noget, der letter marginalskatten for de højeste indkomster, så vil manden med den største årsindkomst også få den største skattelettelse. Det er ret simpelt.

Regeringen lægger op til helt at skrotte loftet over beskæftigelsesfradraget og indføre et nyt jobfradrag. Det vil sænke skatten på den sidst tjente krone.

Dansk Folkeparti er ikke tilhængere af at fjerne et loft på et fradrag, som giver den samme effekt, men hedder noget andet ifølge partiet.

For to uger siden aflivede Anders Samuelsen flere års kamp for at få topskattelettelser igennem. Han slog fast, at det ikke bliver en del af efterårets skatteforhandlinger, da det ikke var muligt at få flertal.

Anders Samuelsen ønsker ikke at kommentere, hvad forskellen er på regeringens udspil og en topskattelettelse på 2,7 procent.

- Den debat ønsker jeg ikke at gå ind i, nu diskuterer vi registreringsafgift, beskæftigelsesfradrag, særlig bundfradrag og det sociale frikort.

- Der er rigtig mange ting på paletten nu, og jeg ser rigtig meget frem til at forhandlerne nu går i gang og får skabt nogle gode resultater, siger han.