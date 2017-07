Samuelsen: Italien får ikke hurtig løsning på migranter

- Der er ikke en snuptagsløsning. Vi får først løst det her, når vi for alvor får fat i de langsigtede løsninger; Får stoppet for migrationsstrømmen og får givet et klar signal om, at man ikke får asyl, fordi man er fattigdomsflygtning.

- Der er kun en vej, og det er tilbage igen, siger han.

Italien har appelleret EU om at tage mere ansvar for de tusindvis af flygtninge og migranter, der kommer til landet, primært fra Afrika.

Landet har blandt andet truet med at tildele migranterne et visum, så de frit kan rejse videre fra Italien op igennem Europa.

Det løsningsforslag kritiserer Anders Samuelsen. Han ser ikke nogen mulige hurtige løsninger på problemet.

I stedet skal der arbejdes langsigtet ved blandt andet at samarbejde og støtte de lande, som migranterne kommer fra.

De mange flygtninge og migranter kommer fra store dele af Afrika til Libyen, hvor de typisk betaler menneskesmuglere for at give dem pladser på gummibåde, som de håber vil fragte dem til Europa.

Oftest holder bådene dog ikke, og de mange migranter samles i stedet op af den libyske kystvagt eller EU's kyst- og redningsvagt "Operation Sophia".

Sidstnævnte kystvagt skal EU ministrene mandag beslutte, om de vil forlænge mandatet til.

Det er langt fra første gang, at ministrene har diskuteret problemet med den øgede tilstrømning af flygtninge og migranter.

Blandt andet har EU tidligere lavet en aftale med Tyrkiet, der har sat en effektiv stopper for en del af tilstrømningen til Grækenland.

Men samme løsning kan ikke laves med Libyen, mener Anders Samuelsen.

- Libyen er ikke til at sammenligne med dengang, hvor vi lavede en aftale med Tyrkiet, som er en stat, man kan forhandle med. Det er Libyen ikke, siger han.

Libyen er præget af uroligheder, og en regering der har mistet kontrol med store dele af landet.