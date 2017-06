Samuelsen: Frihandel skal standse migration fra Afrika

Når 63 procent af befolkningen er under 24 og ungdomsarbejdsløsheden er tårnhøj, er det ikke svært at forstå, at Nigerias unge bliver fristet af at forsøge at nå til Europa.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der i disse dage besøger Nigeria, understreger, at det er i Europas og Danmarks interesse at bremse migrationen. Og han er ikke i tvivl om, hvad der skal til.

- Nøgleordet for mig er frihandel. Det er frihandel, frihandel, frihandel, siger Anders Samuelsen.

- Ikke bare frihandel mellem Afrika og resten af verden. Men også at de styrker den interne frihandel mellem landene.

- Hvis vi ikke lykkes med at give de her mennesker et perspektiv gøder det jorden for øget ekstremisme, terrorisme og migration, siger Anders Samuelsen.

Han ser en global trend i retning af at opfatte globalisering som farlig og at svaret er protektionisme. Det eneste, der kommer ud af det, er efter Samuelsens mening, at alle bliver fattigere.

Det afrikanske kontinent er potentielt set meget rigt og har masser af muligheder, understreger den danske udenrigsminister.

Men der er et stort arbejde forude, hvis de muligheder skal realiseres, erkender han.

- Det kræver politisk lederskab og lederskab fra erhvervslivet, siger Samuelsen.

- Vi skal tale frihandel op. Vi skal selvfølgelig holde fast i, at vores ydre grænse skal respekteres. Men vi skal ikke stoppe der. Vi skal også engagere os.

Anders Samuelsens besøg i Nigeria er hans første i Afrika som udenrigsminister. Anledningen er et årligt tilbagevendende møde mellem de nordiske og afrikanske udenrigsministre.

Næste år skal Danmark være vært for mødet.