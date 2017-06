Samuelsen: Danmark skal tage ansvar i en mere usikker verden

- Verden er blevet mere usikker med blandt andet Ruslands aggressive kurs, brexit og USA's nye kurs på flere emner. Derfor skal Danmark tage ansvar, siger ministeren.

- Det foreslår regeringen, at vi gør ved for eksempel at øge forsvarsudgifterne, men også ved at modgå russisk cyberkrigsførelse og gøre en større indsats i nærområderne.

- Vi styrker også indsatsen med at forhandle et godt resultat hjem for Danmark i brexitforhandlingerne. Og så bruger vi flere kræfter på at gøre Danmark skarpe til at gribe globaliseringens økonomiske muligheder.

Den nye strategi sætter fem hovedudfordringer for Danmark de kommende år: Migration, ustabilitet og terrorisme. Sikkerhed i Danmarks nærområde. Brexit og EU's fremtid. Globaliseringens muligheder. Arktis.

- Verden ser meget anderledes ud end for tre-fire år siden. Ja, faktisk end bare for et år siden. På mange områder er livet blevet bedre for mange, men der er også mange ting, der går i den forkerte retning:

- Frihed og frihandel er under pres, migrationsstrømme truer Europas stabilitet, autoritære kræfter får øget styrke, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved det internationale samarbejde, siger Samuelsen.

Strategien er udarbejdet af regeringen, som vil holde forskellige debatarrangementer i Folketinget og en redegørelsesdebat i efteråret.