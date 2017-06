Samlet Folketing opgiver skattegæld for seks milliarder

Det er særligt socialt udsatte borgere, der slipper for at betale deres gæld. Og der er hovedsageligt tale om gældsposter, der hver for sig har en værdi under 2000 kroner. Eksempelvis biblioteksbøder.

Der bliver slået en streg over gæld til det offentlige for 5,8 milliarder kroner. Det er alle Folketingets partier blevet enige om.

De borgere, der får afskrevet gæld, har så ringe betalingsevne, at der i forvejen var ringe udsigt til, at gælden ville blive betalt. Derfor anslås de seks milliarder i gæld kun at være en milliard kroner værd.

Beslutningen kommer, fordi skattevæsnets inddrivelse af gæld er i knæ. Et storstilet it-system, EFI, der skulle klare inddrivelsen automatisk, er skrottet.

De gældsposter, der opgives, er så små, at de ressourcer, det kræver at inddrive dem, ikke står mål med den gevinst, der er i udsigt.

Men afskrivningen er mindre, end skatteminister Karsten Lauritzen (V) havde frygtet.

Da han i august sidste år præsenterede sin plan for fremtidens skattevæsen, gjorde han det klart, at det kunne blive nødvendigt at afskrive gæld til en værdi af op mod 14 milliarder kroner.

- Man kunne sådan set have slået en streg over en større del af gælden. Men det ønsker vi fra politisk side ikke, siger Karsten Lauritzen.

- Rockere, kriminelle og storskyldnere, der forsøger at slippe for at betale ved at gemme sig i udlandet, skal vide, at vi ikke bare uden videre vinker farvel til deres gæld.

- Vi vil forsøge at få hver en krone af de penge i kassen. Også her må vi dog være realistiske og erkende, at det formentlig ikke er alle gældsposter, der kan inddrives, siger skatteministeren.