Salafist i fængsel for at hylde terrorangreb i København

En 31-årig mand skal i fængsel for racisme og for at billige terror. Han mener, at homoseksuelle skal dræbes.

I Københavns Byret blev den 31-årige Adnan Advic idømt fem måneders fængsel samt betinget udvisning af landet for racisme og for at billige terror.

Udtalelser om at dræbe homoseksuelle og hyldest af Omar el-Hussein for angrebene på Krudttønden og synagogen i København har onsdag sendt en kendt salafist bag tremmer.

Den 4. september 2014 blev Advic interviewet i Radio24Syv. Her sagde han blandt andet:

- Så vi mener, at den bedste straf er for en homoseksuel, fordi vi mener, det er en sygdom i sig selv (...) er den højeste bygning, han vil blive væltet ned.

Knap et halvt år senere blev han 16. februar 2015 interviewet af den franske tv-kanal Live Leak i kølvandet på angrebene mod Krudttønden og synagogen i København.

Her sagde han blandt andet om Omar el-Hussein, som dræbte to personer og sårede flere politifolk, før han selv blev skudt og dræbt af politiet:

- Den her mand har et hjerte af guld. Vi muslimer tager ikke afstand fra denne mand. (...) Ham derovre, han er ikke terrorist, han er en helt.

Selv om anklager Jesper Holm havde krævet en dom på seks måneders fængsel, er han godt tilfreds med dommen, som følger normal retspraksis.

Han havde også krævet Adnan Advic udvist af landet, men her ville retten kun gå med til en betinget udvisning. Det vil sige, at han kan blive i landet, med mindre han igen bliver dømt for noget lignende.

- Jeg vidste godt at det var op ad bakke at kræve ubetinget udvisning. Han har boet i Danmark i 23 år og har både kone og børn her, siger Jesper Holm.

Adnan Advic, der under sagen har nægtet sig skyldig, valgte at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten.