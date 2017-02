Sagsøger om DF's annoncedom: En lille sejr i en stor kamp

Advokat og sagsøgere er parat til at tage sag om omstridt DF-annonce i Højesteret, hvis DF får lov til det.

En af de 15 personer bag søgsmålet er Andres Felipe Pineda. Han glæder sig over, at sagsøgerne nu har hevet endnu en sejr hjem over Dansk Folkeparti.

Der var kram, faste håndtryk og smil på tilskuerpladserne i Østre Landsret, da domstolen torsdag slog fast, at Dansk Folkeparti gik over stregen med en annonce om nye danske statsborgere.

- Jeg er glad for dommen. Det er en lille sejr i en stor kamp, siger han.

- Dansk Folkeparti har en politik, der er meget farlig og fremmedfjendsk. Vi har overskud til at føre en sag mod dem. Men mange andre har ikke den mulighed, siger Andres Felipe Pineda.

Den omstridte annonce blev trykt i Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten. Her gengav partiet navnene på 685 personer under overskriften: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed".

Årsagen var, at PET havde en mistanke mod én af de nævnte, og partiet ville med annoncen problematisere, at en mistænkt kunne opnå statsborgerskab.

Da man ikke kunne få oplyst, hvem mistanken var rettet mod, valgte partiet at bringe samtlige navne.

Men en række af de andre personer, som stod på listen, ville ikke finde sig i at blive nævnt i den sammenhæng. De følte sig krænkede og anlagde derfor en privat straffesag mod partiet.

Københavns Byret nåede i 2015 frem til, at Dansk Folkeparti har krænket sagsøgernes ære. Dommen lyder på 10 dagbøder à 1000 kroner til partiet. Derudover skal der betales 10.000 kroner til hver af de tiltalte.

Det er den dom, der nu er blevet stadfæstet.

Efter afgørelsen i landsretten var DF's Søren Espersen ovre for at give hånd til nogle af sagsøgerne. En af dem var Andres Felipe Pineda.

Hverken Pineda eller sagsøgernes advokat, Poul Hauch Fenger, er overrasket over udfaldet. De melder sig også begge klar til kamp, hvis DF får lov til at tage sagen til Højesteret.

- Jeg er meget tilfreds både på mine klienters vegne og set ud fra et bredere samfundsmæssigt synspunkt, siger Poul Hauch Fenger.

- Østre Landsret har tydeligt gjort op med Dansk Folkepartis holdning om, at grænserne for den politiske ytringsfrihed først går ved opfordring til vold. Seks juridiske dommere har set på sagen, og skulle den komme for Højesteret, vil vi gå det i møde med sindsro, siger han.