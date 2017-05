Sager i politiet: Betjent stjal 2000 kroner fra afdød

Politiet er sat i verden for at opretholde lov og orden og beskytte borgere. Men ordensmagten formår ikke altid selv at leve op til sit noble formål.

Sagen er en af 78 disciplinærsager mod ansatte i politiet, som indgår i den årlige opgørelse fra Rigspolitiet. Opgørelsen over sagerne fra sidste år rummer alt fra vold til misbrug af stilling og udeblivelse fra tjeneste.

Generelt er der ikke et problem med at overholde loven i politiet, forsikrer formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt.

- Hver eneste gang at der er en politibetjent, der træder over stregen, er det en gang for meget. Det belaster os alle sammen.

- Men jeg synes virkelig, at vi bruger meget energi på at tale etik, moral og opførsel generelt, siger han med henvisning til, at elever på politiskolen lærer, at de skal kunne stå inde for alt, hvad de siger og gør.

En af sagerne om stillingsmisbrug drejer sig om en betjent, der sendte sms'er med seksuelt indhold og nøgenbilleder til et vidne, som han havde mødt igennem sit arbejde.

Langt mere alvorligt var det dog, at manden også brugte sin stilling i politiet, da han kontaktede en prostitueret med et ønske om sex - gratis eller til nedsat pris.

Betjenten var desuden bekendt med, at den prostituerede ikke lovligt kunne arbejde i Danmark. Han fik fire måneders fængsel, betinget af at han skulle lave samfundstjeneste. Som følge af sagen blev han fyret.

Ofte er der dog få af den slags sager, fortæller Torben Koch, der er fast advokat for Politiforbundet. Der er typisk to slags overtrædelser, der fører til, at der bliver rejst tiltale mod betjente.

- Det er registermisbrug og vold, siger han.

I opgørelsen fra 2016 var der seks sager om misbrug af registre. En ansat i politiet lavede således 1700 uberettigede opslag i Nationalt Fotoregister med henblik på at ville bruge billederne som en del af bordkortene til den lokale politistations julefrokost. Personen fik en irettesættelse af Rigspolitiet.

Som fast advokat for forbundet har Torben Koch ikke oplevet en stigning i antallet af disciplinærsager mod politiet. Antallet af årets sager ligger også på niveau med tidligere år.