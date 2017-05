Sagen mod Carl Holst skal undersøges yderligere

Det var ellers ventet, at medlemmerne af Regionsrådet i Region Syddanmark mandag ville sætte et endeligt punktum i sagen mod deres forhenværende politiske chef, Carl Holst.

Men sagen tog en overraskende drejning på dagens regionsrådsmøde.

Tidligere på måneden besluttede et flertal i forretningsudvalget i Region Syddanmark at droppe en eventuel erstatningssag mod Carl Holst for misbrug af skattekroner.

Det skulle være sket i forbindelse med, at en ansat i regionen også hjalp Carl Holst med sin valgkamp.

Men på regionsrådsmødet mandag blev beslutningen alligevel udsat.

I stedet vil et nyt flertal nu have forretningsudvalget til at sørge for, at flere juridiske aspekter bliver undersøgt, inden den endelige afgørelse om et erstatningskrav tages.

Ifølge TV 2/FYN's oplysninger består flertallet af Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet.

SF er tilfreds med, at sagen mod Carl Holst ikke er endeligt afsluttet endnu. Partiet har tidligere påpeget, at det ikke mener, at kvaliteten af regionens juridiske notat er godt nok.

- Jeg ser frem til at få vendt hver en sten, inden vi tager endeligt stilling. Jeg er tilfreds med mødets udfald - ja, faktisk er jeg rigtig, rigtig glad for det, siger Ida Damborg (SF) til TV 2/FYN.

Også Dansk Folkeparti er glad for, at sagen endnu ikke er lukket.

- Så absolut, siger Thies Mathiasen (DF) til TV 2/FYN mandag aften.

- Vi er godt klar over, at der ikke bliver en straffesag, men vi har endnu ikke udelukket en erstatningssag, siger Thies Mathiasen.