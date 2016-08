Særlig ambassadør skal få flere udlændinge til rejse ud

Regeringen vil lægge diplomatisk pres på afviste asylansøgeres hjemlande for at flere kan rejse ud af Danmark.

Det skal blandt andet ske ved at sætte hårdere ind for at få afviste asylansøgeres hjemlande til at tage imod dem, så de kan forlade Danmark.

Regeringen vil have flere udlændinge til at forlade Danmark og slå sig ned i deres tidligere hjemlande.

Det fremgår af regeringens bud på en plan for dansk økonomi frem mod 2025. Det stigende antal asylansøgere gør det nødvendigt, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Det kommer til at kræve en øget indsats. Det handler også om at bruge alle virkemidler i forhold til modtagelandene. Det kan være alt fra at bringe ulandsbistand til handelsinitiativer i spil og i det hele taget diplomatiske forbindelser.

- Vi agter at ansætte nogle diplomatiske attacheer, der netop får til at opgave at arbejde med det her for at presse på, siger Inger Støjberg.

Regeringen foreslår at udpege en dansk ambassadør for udsendelser. Desuden vil regeringen udsende to til tre særlige udlændingeattachéer til de lande, hvor behovet er størst.

En særlig taskforce barsler desuden allerede med tiltag, der skal bruge udviklings- og handelspolitiske instrumenter som "løftestang for at sikre effektiv udsendelse", lyder det i 2025-planen.

Samtidig vil regeringen arbejde for, at flere flygtninge og indvandrere helt frivilligt vælger at rejse tilbage til deres oprindelige hjemlande og slå sig ned.

Det skal ske ved at øge den økonomiske støtte, man kan få med sig, hvis man rejser ud.

Udlændinge, som har opholdstilladelse, skal kunne få op til 30.000 kroner i øget sygeforsikring og op til 24.000 kroner i økonomisk støtte til skolegang i hjemlandet til familier med børn.

Desuden vil regeringen hæve den laveste sats til ældre udlændinge, der rejser ud, fra 2500 til 3500 kroner per måned.

Kommuner bør desuden modtage en bonus på 25.000 kroner for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer.

Udlændinge med opholdstilladelse kan i dag få op til 130.000 kroner for at slå sig ned i det tidligere hjemland. Det har 2634 benyttet sig af siden 2009, viste tal fra Dansk Flygtningehjælp tidligere på måneden.