Sådan vurderer danske oscarhåb deres vinderchancer

Danmark har to chancer for at sikre sig en oscarstatuette natten til mandag, men konkurrencen er hård.

Med "Silent Nights" dyster han i kortfilmskategorien, men der bliver hård konkurrence mellem de fem nominerede, mener den unge filmskaber.

- Jeg så de andre film forleden, og jeg synes, de er virkelig gode. Det er jo meget op til folks smag, det har peget i både den ene og den anden retning.

- Vi må se, hvad der sker. Jeg er glad uanset hvad, siger Aske Bang, der afslører, at han ved oscarshowet for første gang skal have en smoking på.

For 46-årige Martin Zandvliet, der står bag "Under Sandet", er det en ære at være nomineret til den prestigefyldte pris. Han har tænkt sig at trække så meget ud af oplevelsen som overhovedet muligt, når det går løs natten til mandag dansk tid.

- Jeg glæder mig. Folk har sagt, at jeg skal komme tidligt til showet, for hvis man kommer sent, så ryger man ind sammen med alle de store stjerner, og så er der ingen, der gider interviewe én.

- Men jeg prøver at få presset ind, at vi skal komme senere, så vi kan møde alle stjernerne, siger Martin Zandvliet og griner.

Om han i løbet af aftenen skal på scenen og modtage en pris, er han ikke så sikker på.

I kategorien bedste ikke-engelsksprogede film, som "Under Sandet" konkurrerer i, dyster også den iranske "The Salesman", der har fået stor opmærksomhed, fordi instruktøren ikke vil deltage i oscarshowet på grund af den amerikanske præsidents, Donald Trumps, indrejseforbud.

- Jeg tror ikke, vi vinder, men jeg håber det. Jeg har på fornemmelsen, at der er gået lidt politik i det, men altså, alle har jo en lige så stor chance, og jeg kommer til at nyde det rigtig meget uanset hvad, siger Martin Zandvliet og fortsætter:

- Jeg bliver ikke ked af det, hvis vi ikke vinder. Det har stadig været en kæmpe oplevelse. Og skulle det ske, at vi vinder, vil vi nok alle sammen gå i chok. Men det bliver en fantastisk aften uanset hvad, siger han.