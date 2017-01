SF er enig med justitsminister Søren Pape Poulsen (V) i, at der er behov for flere redskaber til at lukke ned for generende rockerborge.

SF vil stresse kriminelle rockere ud af boligkvarterer

Søren Pape vil ændre loven, så kommuner kan skride ind over for rockerborge. SF og DF er med på idéen.

Forslaget kommer, efter at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har bebudet, at han vil give kommuner lovhjemmel til at smide rockere ud af boligkvarterer.

I SF's forslag hedder det, at et samlingsforbud skal kunne udstedes tredje gang, politiet konstaterer, at der foregår "hårde kriminelle aktiviteter" i eller ved en rockerborg.

- De steder, hvor der gentagne gange har været ballade, skyderier eller andre voldelige aktiviteter, vil vi have lov til at sætte ind og kigge på, om der kan laves et samlingsforbud, siger retsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hun understreger, at samlingsforbuddet skal godkendes af en dommer, og at det skal ske med respekt for grundloven.

Ifølge SF bør Skat og politiet have flere midler til at stresse rockerne ud af boligkvartererne.

- Vi vil hele tiden ånde dem i nakken i forhold til at sikre, at de ikke får et øjebliks ro. De skal stresses med razziaer, og det skal hele tiden undersøges, hvor de får deres penge og dyre biler fra, siger retsordføreren.

DF's retsordfører, Peter Kofod Poulsen, stiller sig også positivt over for Justitsministeriets forslag om at gøre det nemmere at lukke rockernes tilhørssteder.

- Man kan håbe, at det betyder, at de opgiver. At det simpelthen bliver for besværligt at være rocker eller bandemedlem, og at de, der prøver at komme ind i miljøet, synes, det virker for træls og svært på mange måder, siger han.

Der var i oktober 2016 44 rockerborge på landsplan. 23 af dem er placeret i bebyggede områder. Det viser Rigspolitiets opgørelse ifølge Justitsministeriet.

Tidligere har kommuner forsøgt at lukke rockerborge i boligkvarterer.

Kommunerne er dog blevet bremset af en mangel på hjemmel i loven til at smide rockerne ud.