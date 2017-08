SF vil have kortere skoledage

Skoledagen er blevet for lang, mener et flertal af forældrene med børn i folkeskolen.

Partiet mener, at forligskredsen bør tage konsekvensen og genindføre kortere skoledage med det samme, siger undervisningsordfører Jacob Mark.

- Vi har kunnet se over de sidste par år, at flere og flere elever mener, at skoledagen er blevet for lang. Og nu mener forældrene det faktisk også.

- Det betyder, at eleverne ikke får det ud af skoledagen, som vi gerne ville, da vi lavede folkeskolereformen, fordi de sidder og hænger med hovedet til sidst og ikke kan koncentrere sig, siger Jacob Mark.

Næste gang forligskredsen mødes, vil SF medbringe et forslag om at gøre skoledagen en halv time kortere hver dag.

- Det vil frigøre ressourcer, for så er der nogle timer, der ikke skal undervises. De penge skal bruges på at gøre SFO'en bedre og på at indføre et klasseloft på 24 elever.

- Det går lige op, og det, tror jeg, vil skabe en bedre skoledag for alle elever. Jeg mener også, at det vil løse det her problem, at nogen synes, skoledagen er blevet for lang, siger Jacob Mark.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har igangsat et forsøg, der starter i denne måned på 50 skoler. Formålet er at give skolerne mulighed for at forkorte skoledagen, men stadig leve op til reformens målsætning og indhold.

Men forsøget, der løber over en treårig periode, løser ikke problemet, mener SF-ordføreren.

- Ministerens forsøg er jo i princippet bygget på vores idé om, at man ved at gøre skoledagen kortere, kan frigøre penge, som kan bruges på noget andet. For eksempel to-lærer-ordninger eller lavere klasseloft.

- Men det hjælper jo bare ikke på alle skoler. Det hjælper ikke på de mere end 1000 folkeskoler, vi har rundt omkring. Der hjælper på 50 skoler, så hvis vi i virkeligheden vil gøre noget, der hjælper alle børn, så er der brug for mere end bare et forsøg, og det er det, vi kommer til at stille forslag om i forligskredsen.