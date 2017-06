SF vil have borgeres forslag på dagsorden i alle kommuner

Med den begrundelse kaster SF's partiformand, Pia Olsen Dyhr, sig ind i kampen for at få udbredt borgerdrevne forslag til kommuner over hele landet.

Det er sundt for politikere at skulle forklare og forsvare deres beslutninger.

Borgerdrevne forslag er betegnelsen for forslag, som politikerne er forpligtet til at tage op, hvis der er et på forhånd fastsat antal borgere, der skriver under på det.

Det antal er bestemt ud fra, hvor mange stemmer det kræver at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen.

- Jeg tror, at det vil betyde, at flere borgere vil føle sig involveret. Hvis man føler sig involveret, føler man også ejerskab over beslutningerne. Det er godt for vores demokrati, siger Pia Olsen Dyhr.

Det er allerede vedtaget, at mindst 50.000 borgere kan kræve, at Folketinget tager et bestemt emne op. Og også flere kommuner har indført princippet.

Blandt dem er Albertslund Kommune. Det første borgerdrevne forslag skal på byrådets dagsorden inden for få måneder. Det handler om et ungdomshus, der blandt andet skal bruges til at spille musik i.

De unge, der ønsker et ungdomshus, har samlet de næsten 700 underskrifter ind som kræves i Albertslund Kommune. Og det er en fin måde at arbejde på, mener borgmester Steen Christiansen (S).

- Hvis kommunalbestyrelsen ender med at sige nej, er den ikke længere. Men så har de fået de politiske argumenter for det, forklarer han.

Pia Olsen Dyhr er inde på det samme.

- Der er masser af svære politiske beslutninger, som borgerne sagtens kan forstå, hvis man vel at mærke tager en politisk diskussion og drøftelse af dem, siger hun.

- Politik er ikke bare, at man har sit flertal med sig. Men at man også tager dialogen. Det er et godt gammeldags demokratisk princip i Danmark.

Det er Alternativet, der står bag forslaget om, at borgere skal kunne få forslag behandlet i Folketinget. Men SF påpeger, at partiet allerede tilbage i 2004 stillede et lignende forslag, uden at det dengang kunne samle flertal.

Da Alternativets forslag blev behandlet i Folketinget, var det kun Venstre og Socialdemokratiet, der stemte imod.

Men Albertslunds socialdemokratiske borgmester er enig med SF i, at det ville være fornuftigt at få de borgerdrevne forslag udbredt mere.

- Min anbefaling til mine politiske kolleger vil være, at man skal gå den vej, siger Steen Christiansen.

Folketinget kan ikke beslutte, at kommunerne skal indføre borgerdrevne forslag. Men SF vil arbejde for, at det sker i alle de kommuner, hvor partiet er repræsenteret.