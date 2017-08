SF vil gøre cykelstier mere sikre for skoleelever

Det mener SF, som foreslår, at der fra 2018-2020 afsættes 600 millioner kroner til at skabe sikrere skoleveje.

Det er usikkert for børn at bevæge sig ud i morgentrafikken på vej til skole.

Ifølge SF's transportordfører, Karsten Hønge, vil det både øge trafiksikkerheden og give børnene en bedre start på skoledagen.

- På alle parametre er pengene givet ufatteligt godt ud, og 600 millioner vil være et fint spark, siger han.

Både Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti giver ret i, at sikkerhed i skoleområder er et meget vigtigt indsatsområde. De melder dog også om, at det er umuligt at gennemføre.

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, kalder SF's udmelding for en "gratis omgang i sommervarmen". Det skyldes, at alle ifølge ham ved, at der ikke er mulighed for at bruge flere penge på området.

Også Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er kritisk over for SF's timing af forslaget.

- Vi vil meget gerne have, at børnene skal cykle i skole. Det er simpelthen bare ikke muligt at finansiere i øjeblikket, og det ved SF også godt, siger han.

Ifølge V-ordføreren er der allerede fokus på området, hvor han mener, at der er god plads til forbedring.

- Vi har nogle hængepartier rundt omkring, hvor der er farlige cykelveje til skolebørn. Når der kommer flere penge, skal vi investere i sikrere veje her, siger han.

Der er allerede givet penge til bedre cykelforhold i år.

I februar vedtog er flertal uden om regeringen en cykelpulje på 100 millioner kroner, der skal fremme cyklisme og såkaldte supercykelstier.