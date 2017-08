SF vil forbyde københavnerne at tænde brændeovnen

Partiet præsenterede søndag et udspil om ren luft i København, som blandt andet indeholder et "forbud mod fyring med brændeovne i København".

SF vil også gøre det forbudt at køre ind i større byer med dieselbiler.

- Det er rigtig vigtigt for os, at man i København kan trække vejret. Vi er den by i Danmark, der har den største luftforurening. Det vil vi rigtig gerne gøre op med, siger Sisse Marie Welling, der er SF's spidskandidat ved kommunalvalget i København.

Hun præsenterede søndag udspillet om ren luft i København ved SF's sommergruppemøde. Flere af SF's forslag vil dog formentlig støde på modstand. Især fra danskere med dieselbiler og brændeovne:

- Vi vil gerne sørge for, at man ikke kan køre ind i de større byer med sine dieselbiler. Partikelforurening fra dieselbiler er noget af det, der slår mange københavnerne ihjel. Derfor vil vi gerne på sigt have et forbud, siger Sisse Marie Welling.

SF på Christiansborg vil konkret give kommunerne mulighed for at udstede forbud mod dieselbiler. Men det skal altså være på sigt, fastslår SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Brændeovne vil måske blive ramt tidligere. De udleder ifølge forskning flere skadelige partikler end dieselbiler. Derfor skal brændeovne forbydes - i hvert fald ind til der er udviklet brændeovne, der kan udsende en renere luft:

- I en by som København i fyringssæsonen, der er partikelforureningen fra brændeovne en lige så stor kilde til forurening som alle biler inklusiv de tunge køretøjer.

- Derfor vil vi rigtig gerne have sat en stopper for det. Vi kan udmærket godt forstå, at det kan være rart at varme sig ved sin brændeovn i vintermåneder, men alle huse i København har altså fjernvarme, siger Sisse Marie Welling.