SF om røde linjer: Lad os fokusere på at vælte Løkke

I stedet bør hele venstrefløjen stå sammen for at få væltet statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) af pinden.

Enhedslisten bruger for meget tid på at snakke om "røde linjer", der kan få dem til at trække støtten til en fremtidig rød regering.

Sådan lyder det fra SF's gruppeformand, Jacob Mark, der er med ved Enhedslistens årsmøde i Korsgadehallen i København.

- Jeg kan mærke, at der på det her årsmøde er rigtig meget behov for at diskutere, hvornår man skal vælte Mette Frederiksen, siger han.

- Men når jeg vågner om morgenen, så er det første, jeg tænker på, hvordan vi får væltet Lars Løkke.

På årsmødet er der lagt op til en diskussion af, hvilke våben Enhedslisten i fremtiden kan tage i brug for at få indflydelse på en rød regering. Det gælder også muligheden for at vælte en socialdemokratisk statsminister.

Spørgsmål: Gør det dig ikke bekymret for et fremtidigt rødt samarbejde, at der bliver diskuteret så meget om røde linjer?

- Jeg synes, Enhedslisten, Alternativet og SF fælles skulle bruge mere tid på at diskutere, hvad der skal til for at vælte Lars Løkke og på at få skabt et nyt rødt og grønt projekt, siger Jacob Mark.

- Og det tror jeg godt, vi kan. Jeg tror godt, vi kan investere mere i klima og i uddannelse, og jeg tror også godt, vi kan blive enige om det.

Gruppeformanden forklarer, at SF i tiden frem mod næste valg vil forsøge at arbejde for et tættere samarbejde på venstrefløjen.

- Vi vil selvfølgelig prøve at sikre, at man mødes på tværs af partierne lige fra Enhedslisten til Socialdemokratiet, siger han.

- Det prøver vi sådan set også i de løbende forhandlinger inde i Folketinget, fordi vi tror, at det vigtigste for os i rød blok er at vise, at der er et alternativ til Lars Løkke og hans sparekurs.

Jacob Mark afviser, at SF selv skulle ligge inde med nogle røde linjer. Partiet har dog også nogle krav til en kommende rød regering.

- Vi har været optaget af at sikre, at man kan få SF politik igennem, derfor har vi også sagt meget klart, at vi skal have afskaffet kontanthjælpsloftet.