- Det her vil betyde fyringer af lærere, manglende forberedelsestid, mindre tid til udflugter, og det vil have store konsekvenser for eleverne, lyder det fra Jacob Mark, SF

Artiklen: SF og EL: Katastrofe at fjerne tilskud til udsatte skoler

Om tre måneder udfases et ekstraordinært tilskud på 600 millioner kroner til landets 54 fattigste kommuner.

Det vil være en katastrofe for mange skoler, hvis Folketinget ikke forlænger det ekstraordinære milliontilskud, som 54 såkaldt svage kommuner fik tildelt ved indførelsen af folkeskolereformen.

- Skolerne har stadig en opgave, de skal løse, og den regning skal stadig betales. Det giver ingen mening, at man trækker statstilskuddet tilbage, for det vil bare betyde, at flere lærere skal fyres, siger Jacob Mark.

De 600 millioner kroner, der blev afsat i forbindelse med skolereformen, halveres ifølge regeringens finanslovsforslag frem til 2018, hvor de forsvinder helt, skriver Politiken onsdag.

Pengene blev ekstraordinært afsat i forbindelse med folkeskolereformen i 2013, så de mest udsatte kommuner kunne leve op til lovens krav om flere timer i skolen.

SF mener, at der er tale om meget drastiske nedskæringer, som vil gå hårdt ud over især landdistriktskommunerne, som i forvejen er spændt hårdt for.

Den udlægning er Enhedslisten enig i.

- Folkeskolen og fritidsordningerne er i forvejen hårdt presset, og det er simpelthen ikke forsvarligt at stramme den økonomiske skrue yderligere. Jeg vil derfor opfordre undervisningsministeren til at trække i nedskæringsbremsen, siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL).