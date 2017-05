SF kræver særligt fokus på gæld fra rige udlandsdanskere

Ordførerne blev for nylig præsenteret for en rapport, der anslår, at stat og kommuner må vinke farvel til op mod 80 milliarder kroner, som borgere og virksomheder skylder det offentlige.

SF har et overskyggende budskab med til skatteministeren. Der skal sættes en særlig indsats i gang for at inddrive gæld fra rige udlandsdanskere, siger skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

- Hvis vi i SF skal diskutere inddrivelse og restancer af gæld til det offentlige, så skal vi have et særligt fokus på rige udlandsdanskere, som har betalingsevnen, men som gemmer sig i udlandet.

- Fordi en ting er, at nogle skyldnere ikke har salt til et æg. Men mangemillionærer kan jo betale. Dem vil vi have en særskilt kontrolopgave på, for det kan ikke være rigtigt, at de skal slippe, siger hun.

Det er vigtigt at skelne mellem, om det drejer sig om en enlig mor, der ikke kan betale licens, eller om det er en mangemillionær, der opholder sig i Schweiz, lyder det.

Danskernes gæld til det offentlige er i omegnen af 100 milliarder kroner.

Men heraf må stat og kommuner vinke farvel til op mod 80 milliarder kroner, som borgere og virksomheder skylder i skat, parkeringsafgifter, fartbøder, moms og licens, men som ikke kan inddrives.

Det vurderer revisionsfirmaet PwC i rapporten, som ifølge Politiken var bestilt af Skatteministeriet.

SF har ikke nogen konkrete bud på, hvordan det skal lade sig gøre at hente gælden hjem fra udlandet.

- Man kommer langt, hvis man prioriterer et område. Det vil vi kræve, at man gør. Og så vil vi spørge ind til, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre - om det skal være en slags taskforce, siger skatteordføreren.