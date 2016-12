Pia Olsen Dyhr hæfter sig ved, at knap 9000 børn eller knap to procent af alle skoleelever går i en klasse med mere end 28 elever.

SF kræver kortere skoledag og klasseloft på 24 elever

Desuden skal der indføres et klasseloft på 24 elever i hver klasse, lyder udmeldingen samme dag, som nye tal viser, at der er et stigende antal børn i overfyldte klasser.

SF foreslår med et nyt folkeskoleudspil at justere folkeskolereformen og gøre skoledagen en halv time kortere for alle elever.

- Når jeg taler med elever, lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen hører jeg igen og igen, at dagen er blevet for lang. Det udfordrer børnenes læring og trivsel, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Ifølge loven må der højst være 28 elever i en klasse, med mindre der er givet kompensation.

Pia Olsen Dyhr hæfter sig ved, at knap 9000 børn eller knap to procent af alle skoleelever går i en klasse med mere end 28 elever.

Det viser tal fra Undervisningsministeriet til Folketingets undervisningsudvalg.

Siden skoleåret 2009-2010 er antallet af folkeskoleelever i klasser med 25 eller flere elever steget fra 17 procent til 28 procent.

SF's klasseloft skal allerede gælde fra næste skoleår for de nye 0.-klasser og indfases over de næste ti år, så det kommer til at alle gælde alle klassetrin.

Pengene til at indføre et klasseloft skal komme ved at korte skoledagen af med en halv time.

Sidste år viste et folketingssvar fra daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), at regningen for et klasseloft på 24 elever vil løbe op på lidt mere end 1,5 milliarder kroner.

Den regning skal finansieres ved at korte skoledagen ned, lyder det.

Ifølge SF-formanden er det op til kommunerne at se på, hvor der skal skæres ned på antallet af skoletimer.

- Det skal i hvert fald ikke være dansk eller matematik. Men man kan godt kigge på, hvordan skoledagen skal indrettes. Vi vil gerne overlade det til kommunerne at se på, hvordan skoledagen skal indrettes, siger Pia Olsen Dyhr.

Klasseloftet var et af SF's og Socialdemokraternes valgløfter under valgkampen i 2011, men blev siden lagt i graven.

SF tager forslaget med til forligskredsen for folkeskoleforliget.