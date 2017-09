SF er skuffet over regeringens neddrosling af erhvervsskoler

Og det skuffer SF. Partiet mener, at regeringen skyder sin egen ambition i foden ved at signalere, at man ikke tror på, at målet kan nås.

- I ly af finansloven neddrosler regeringen en ambition, som alle partier i erhvervsskolereformen har været enige om.

- Vi sidder på tværs af Folketinget og har arbejdet tæt sammen om denne her målsætning, og så kommer dette her. Det er skuffende, for vi har virkelig brug for flere på erhvervsuddannelserne, siger uddannelsesordfører hos SF, Jacob Mark.

Ifølge Berlingske viser forslaget til næste års finanslov en forventning om, at 53.653 danskere vil gå på en erhvervsskole i 2020.

Det er 12 procent færre end forventningen sidste år og langt fra den officielle ambition, om at 25 procent af en årgang skal tage en erhvervsuddannelse.

- Det er mega uambitiøst, at man taler om, at flere skal have en erhvervsuddannelse, og så neddrosler man forventningen og skærer på uddannelserne.

- Det er simpelthen så dumt i forhold til, hvad Danmark skal bruge. Vi skal have flere, der kan bygge og skabe noget, siger Jacob Mark.

Han mener, at det sender et forkert signal, og kan være direkte skadeligt for søgningen mod uddannelserne, at sænke ambitionsniveauet.

- Jeg mener, at det kan blive selvforstærkende på den dårlige måde, at man indikerer, at man ikke tror på sine egne mål.

- Så vil de unge kigge og se, at der skal spares og ikke bliver investeret i dem. De unge har brug for politikere, der tror på dem og uddannelserne, siger Jacob Mark.