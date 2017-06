SF: Stop med at straffe de syge og belønne de rige

Hun angriber måden, hvorpå de mindre velbemidlede bliver omtalt på. Desuden bliver de rige belønnet for at arbejde mere, mens fattige bliver straffet med færre sociale ydelser for at anspore dem til at tage et arbejde.

- Jeg kan godt blive alvorligt bekymret, når jeg hører om den måde, som der bliver talt om syge og arbejdsløse på i dag. Som om, det er deres egen skyld. At de nok hellere må tage sig sammen, siger hun.

Man risikerer, at fundamentet for den danske velfærdsmodel forsvinder, når man fører den slags politik.

Derfor er det et ultimativt krav for SF, at rød blok "smadrer kontanthjælpsloftet" og trækker 225-timers-reglen tilbage, hvis de kommer til magten, mener hun.

Når man omtaler folk, bliver de delt op i to grupper:

- I dem, der har fast arbejde, pensionsopsparing, friværdi og gode forsikringer. I ved dem, der arbejder mere, når de får skattelettelser.

- Og i dem, som skal tage sig lidt mere sammen: som bare kan kvitte smøgerne, spare på kattemaden. Dem, som skal straffes med kontanthjælpsloft og 225-timers regel, fordi ellers gider de ikke arbejde, siger hun.

Derfor er det på tide at få ro på.

- I SF går vi og idéudvikler på en ro-på-reform, som I nok skal komme til at høre mere til. En reform, som skal give velfærdsstatens kerneinstitutioner og deres medarbejdere et velfortjent pusterum, siger hun.

225-timers-reglen blev vedtaget af blå blok sidste år, og betyder at alle kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, skal have mindst 225 timers arbejde i løbet af et år for ikke at blive skåret i ydelserne.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har flere gange undgået at svare på, om hun vil afskaffe kontanthjælpsloftet, hvis hun får magten i en kommende regering.

Men det er altså et ultimativt krav fra SF.