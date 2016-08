SF: Regeringen gør livet sværere for børnefamilier

Det kommer til at gå ud over børnene, hvis regeringen som foreslået beskærer børnefamilieydelsen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) kan se frem til at skulle forklare, hvilke stordriftsfordele, der er forbundet med at have mange børn.

SF kalder nemlig ministeren i samråd, efter at regeringen har meldt ud, at børnechecken skal skæres for familier, der har mere end to børn med den begrundelse, at der er "stordriftsfordele" ved at have flere børn.