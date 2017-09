SF, R, og EL vil have minimumsnormeringer i institutionerne

Det sker, efter at en undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening (Bupl) viser, at hver tredje kommune siden 2015 har sparet på børneområdet, når det gælder børn i alderen nul til fem år.

Kommunerne skal bindes op på at have et vist antal pædagoger per barn.

Besparelserne sker, selv om den daværende S-R regering med SF og EL i finansloven 2015 tildelte området øremærkede midler på 250 millioner kroner til at ansætte flere pædagoger.

Børneordfører for Radikale Venstre Lotte Rod er utilfreds med, at midlerne ikke har resulteret i bedre normering i de 33 kommuner.

- Det gør mig vred, at der bliver sparet på børnene, når det er det modsatte, der er brug for, siger hun.

Ifølge Lotte Rod skal man binde kommunerne til at have minimumsnormeringer.

- I Radikale Venstre vil vi sætte penge af til 4500 flere pædagoger over de kommende år og samtidig binde kommunerne på normeringerne, sådan så vi er sikre på, det bliver til virkelighed.

Enhedslistens børneordfører, Jakob Sølvhøj, bakker op om, at kommunerne skal have en fast minimumsnormering.

- Vi ønsker i Enhedslisten ikke at fratage kommunerne selvstyret på dagtilbudsområdet, men der må gennem en lovfastsat minimumsnormering fastsættes et loft over, hvor mange børn der må være per ansat, siger han.

SF's børneordfører Jacob Mark er glad for, at andre partier også ønsker flere pædagoger per barn.

- Vi har i flere år kæmpet for de her minimumsnormeringer. Det er dejligt, at Radikale har rykket sig på det. Det store spørgsmål er, hvornår Socialdemokratiet hopper med på vognen, så vi kan sørge for, at det bliver indført efter et valg, siger han.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra børneordfører fra Socialdemokratiet Ane Halsboe-Jørgensen.