SF: Kontrol med nye friskoler vil komme gode skoler til gavn

- Det er i virkeligheden noget ganske særligt, at man får lov at oprette en skole og får lov at undervise børn, siger Jacob Mark, der er undervisningsordfører i SF.

I SF bakker man op om et forslag fra regeringen og Dansk Folkeparti, der vil skærpe kontrollen med, hvem der får lov at oprette nye friskoler.

- Ligesom der er rigtig skrap kontrol med landets folkeskoler og daginstitutioner, så skal der selvfølgelig også være rigtig stærkt tilsyn og stærk kontrol med de friskoler, der oprettes, så vi sikrer, at børnene har det godt, siger han.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten lyder forslaget, at forældre, der vil oprette en friskole, i fremtiden først skal overbevise Undervisningsministeriet om, at de er demokrater. Ellers kan de blive nægtet tilladelse til at oprette en friskole.

Forslaget kommer, efter at tilsynet med friskolerne for nylig blev strammet, så de skal leve op til et krav om at forberede eleverne til "frihed, folkestyre og demokrati".

Det skete blandt andet for at øge kontrollen med de såkaldte muslimske friskoler, skriver Jyllands-Posten. 11 skoler er udtaget til et særligt tilsyn i forlængelse af skærpelsen - heraf er otte muslimske friskoler.

SF er enig i, at der er behov for også at skærpe kontrollen med, hvem der opretter nye friskoler.

Det vil også være til gavn for de eksisterende friskoler, der for de flestes vedkommende gør det rigtig godt, siger Jacob Mark.

- Det er bekymrer mig, at mange af de rigtig gode friskoler rundt omkring i de små landsbyer, som arbejder på helt anderledes måder for eksempel uden karakterer, pludselig står i skyggen af de skoler, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

- Det her vil hjælpe alle de friskoler, som gør noget godt for børnene hver dag, siger han.

Siden 1855 har danske forældre kunnet vælge at oprette en friskole som et alternativ til den offentlige grundskole.