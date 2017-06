SF: Dagtilbud-aftale åbner ladeport for private institutioner

Torsdag forlod han forhandlingerne. Fredag fremlægger regeringen aftalen. Den fordeler 580 millioner kroner over fire år sammen med Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti.

SF mener, at en bred politisk aftale om dagtilbud åbner døren på vid gab for flere private daginstitutioner.

- Man åbner en ladeport for nye, private daginstitutioner. Det vil være med til at udhule normeringerne i alle de andre daginstitutioner. Det vil gå ud over børnene, siger Jacob Mark og tilføjer:

- Så aftalen om dagtilbud er lidt af en ulv i fåreklæder. Derfor er vi ikke med.

Spørgsmål: - Hvorfor går Socialdemokratiet og De Radikale så med i aftalen?

- Vi har samarbejdet med Socialdemokratiet og De Radikale. Det, der har været vigtigt for dem, men det må de jo selv sige, har været, hvordan man implementerer (gennemfører) loven, mener Jacob Mark.

- Men det grundlæggende problem er, at det kan blive en dårlig lov. For man giver bedre vilkår for private institutioner. Man giver penge til privat pasning. Man laver en offentlig informationsportal, så det giver bedre frit valg.

SF støtter, at aftalen sikrer vuggestuer og børnehaver flere pædagoger i udsatte områder. Det samme gør pædagogernes fagforening, Bupl, og fagforbundet FOA.

Aftalen er ifølge SF's gruppeformand en "kæmpe sejr" for regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative. Forældre kan bytte en fuldtidsplads i børnehave eller vuggestue til privat pasning af børn hjemme, påpeger han.

- Man kan få deltidspladser og privat pasning. Det vil skabe bureaukrati ude i kommunerne. Det bliver mere liberalt og mindre offentligt. Det er stik imod SF's værdier, siger Jacob Mark.