SAS om dom: Understreger at passagersikkerhed skal først

- For SAS er førsteprioriteten sikkerhed, og den her dom understreger, at passagerernes sikkerhed kommer i første række, siger hun.

- Dommen har lagt vægt på, at uvejret, der var skyld i forsinkelsen, var en usædvanlig omstændighed, og at kaptajnen traf den rigtige beslutning om at lande i en anden lufthavn ud fra sikkerhedsmæssige hensyn.

Det var en flok passagerer, der skulle fra København til Washington i september 2013, som blev forsinket med tre timer og 43 minutter.

Flyet blev forsinket, fordi der på en flyvning dagen før var opstået problemer på grund af voldsomt uvejr med lyn. Flyet blev derfor omdirigeret til Philadelphia og kom forsinket til København.

Passagerne var ellers blevet tilkendt erstatning i både by- og landsret. De var samlet blevet tilkendt over 100.000 kroner.

Men det var Højesteret uenig i og vurderede, at SAS havde gjort, hvad selskabet kunne for at undgå forsinkelsen.