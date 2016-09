S vil udstille regeringens slingrekurs om børnecheck

Først den ene vej, så den anden vej.

Socialdemokraterne undrer sig over regeringens kurs i sagen om børnechecken. Emnet er på ny blusset op, da regeringen i sin 2025-plan foreslår et loft over børnechecken.

- Jeg undrer mig over den slingrekurs, der er, og at det åbenbart ikke var ærligt, da regeringen for kort tid siden sagde, at den ikke ville røre børnechecken, siger Socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Petersen.