S vil stoppe såvel socialbedrageri som skattesnyd

- Hvad enten folk svindler i skat eller med sociale ydelser, så skal vi gøre et stort nummer ud af at få det stoppet. Nogle gange bruger man utrolig mange kræfter på at slå på dem, der svindler i bunden af samfundet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Det er oppe i toppen af samfundet, hvor der svindles for rigtig mange penge. Vi skal huske at have proportionerne på plads. Vi skal sørge for, at der bliver lukket huller i begge ender.

Der svindles årligt for 300 millioner kroner i socialt bedrageri. Det viser en rapport fra Kommunernes Landsforening (KL) om gevinsten fra kommunernes kontrolhold.

Det samlede snyd med sociale ydelser er formentlig langt mere omfattende end det, kommunerne konkret kender til. Før har it-virksomheden KMD skønnet socialsnyd til mellem 5 og 12 milliarder kroner årligt.

Forleden indrømmede Skat, at der er forsvundet 12,3 milliarder kroner ved svindel med refusion af udbytteskat til udlændinge.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at 300 millioner kroner i socialt bedrageri er et meget lille beløb sammenlignet med skattesnyd.

- Det er vigtigt at lytte til KL's bud om, at man kan gøre mere for at afsløre snyd med sociale ydelser. Når der svindles med midlerne, underminerer det vores ønske om og vilje til at hjælpe mennesker, der har behov for det, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun mener, at myndighederne altid kun ser toppen af isbjerget med skattesnyd eller socialt bedrageri. Det undergraver samfundets sociale sammenhængskraft, advarer hun.

- Det underminerer tilliden og viljen til at hjælpe alle mennesker, der har brug for hjælp. Hvis man har en fornemmelse af, at systemet er hullet som en si, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.