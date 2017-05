S vil stække forældres rettigheder for børnenes skyld

Børn skal have flere rettigheder. Mor og far skal have færre. Og så skal staten have mulighed for at blande sig mere i forholdet mellem barn og forældre.

- Vi skal vende socialpolitikken på hovedet og flytte rettigheder fra forældrene over til børnene. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at færre børn vokser op i en ustabil barndom, siger partiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, til Politiken.

Forslaget vil ændre reglerne på anbringelses- og skilsmisseområdet samt forholdene for forældre med alkoholmisbrug.

Biologiske forældres ret til at hjemtage deres børn fra en frivillig anbringelse skal begrænses.

Konkret skal myndighederne have mulighed for at afvise forældrenes ønske om at få deres børn hjem igen, hvis der er gået en længere årrække.

Forældre skal desuden fratages retten til at bestemme, hvornår deres børn har brug for kommunens hjælp, hvis mor eller far drikker for meget.

Forældre i skilsmissesager skal have pligt til at møde op i et nyt familieværn, der har fokus på barnets tarv.

- Det handler grundlæggende om, at børn skal have ret til stabile forældre og en stabil barndom. Og det får de ikke altid, hvis de biologiske forældre får lov at bestemme, siger Rosenkrantz-Theil til Politiken.

Socialminister Mai Mercado (K) er enig i, at der skal mere fokus på børnenes rettigheder. Men det skal ikke ske på bekostning af forældrenes rettigheder.

- Jeg hører ikke til dem, der mener, at staten i udgangspunktet ved bedst. Hvis vi svækker forældrenes rettigheder, deponerer vi et ansvar i staten, som burde ligge hos forældrene, siger ministeren til Politiken.