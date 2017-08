S vil sløjfe produktivitetskrav til sygehusene næste år

- Alle har hørt den enorme kritik, der er rejst af det her krav fra læger og sygeplejersker, der fortæller, at de løber for stærkt.

- Samtidig ser vi i virkeligheden nok noget overbehandling, fordi alting bliver gjort op i aktivitet i stedet for kvalitet.

Sygehusene har siden 00'erne været underlagt et årligt produktivitetskrav.

Det pålægger sundhedsvæsenet at øge aktiviteterne med to procent hvert år. Det betyder, at de hvert år skal levere en større aktivitet for de samme penge.

Hidtil har meldingen fra Socialdemokratiet lydt, at toprocentskravet ikke er den rigtige måde at styre alt i sundhedsvæsenet på, men at man først kunne afskaffe kravet, når man har udviklet et nyt redskab.

Da Dansk Folkeparti fremsatte forslag om at sløjfe produktivitetskravet i maj, undlod Socialdemokratiet at stemme for.

I stedet blev det vedtaget, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle lave "en gennemgang af styringen på sundhedsområdet". Arbejdsgruppen skulle "komme med forslag til en bedre styring fremadrettet".

I aftalen om regionernes økonomi for 2018, som regionerne og regeringen indgik i juni, består produktivitetskravet.