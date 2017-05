S vil skabe fire skattecentre i provinsen

- Man skal ikke lytte ret lang tid for at høre, at dette er en intern strid i regeringen. Hverken De Konservative eller Liberal Alliance forholder sig til det, siger Benny Engelbrecht.

Han beder innovationsminister Sophie Løhde (V) og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) forklare sig i et samråd.

I Jyllands-Postens kronik taler de fem jyske folketingsmedlemmer Eva Kjer Hansen, Preben Bang Henriksen, Carl Holst, Anni Matthiesen og Hans Christian Schmidt for at flytte 840 statslige job fra København.

De fem vil flytte Erhvervsstyrelsen til Silkeborg eller Nykøbing Falster. Bygningsstyrelsen skal sendes til Skanderborg. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal også til provinsen.

Socialdemokratiet støtter regeringens udflytning af statslige job, fastslår Benny Engelbrecht.

- Jeg synes, at regeringens udflytningsplaner er ganske fornuftige. Vi støtter det også i Socialdemokratiet. Næste naturlige skridt er at styrke Skat ved at etablere fire nye skattecentre, siger Benny Engelbrecht.

- To i Jylland, ét på Fyn og ét i området Sjælland Lolland-Falster.

Landdistrikternes Fællesråd (LF) støtter forslaget fra de fem Venstre-folk.

- Statslige institutioner løser opgaver for borgere og virksomheder i hele landet. Derfor bør arbejdspladserne også være fordelt i hele landet, siger LF's næstformand Karsten Gram i en skriftlig kommentar.

LF mener, at Venstre-folkenes plan gavner hele landet.

- Vi har rigtig gode erfaringer fra den seneste udflytningsplan, både tidsplanen og økonomien holder sig inden for planen. Og der er masser af kvalificeret arbejdskraft i landdistrikterne, mener Karsten Gram