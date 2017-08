S vil rekruttere værnepligtige til politiuddannelserne

Socialdemokratiet foreslår at bruge værnepligten til at rekruttere unge til politiuddannelserne, skriver Jyllands-Posten. Forslaget kommer, efter at den nye uddannelse til politikadet har fået en træg start.

Blot 54 blev optaget ved den første optagelsesprøve i februar, skriver avisen.

Dertil kommer, at der er en udfordring med, at mange af de unge, der søger ind, er i for dårlig form, påpeger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

- Vi skal uddanne rigtig mange politibetjente og politikadetter i de kommende år. Derfor bliver vi nødt til at have et større rekrutteringsgrundlag, uddyber Trine Bramsen over for Ritzau.

- Vi bliver nødt til at sikre, at dem, der søger ind i politiet, er i ordentlig form. Og når vi alligevel skal hæve antallet af værnepligtige, giver det god mening at bygge bro direkte over til politiuddannelserne.

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, tager ifølge Jyllands-Posten positivt imod forslaget, også selv om der ifølge ham ikke er problemer med at finde egnede kandidater til den almindelige politiuddannelse.