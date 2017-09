S vil levere på velfærd med alternativt finanslovsforslag

Alt for mange oplever, at velfærden er under pres, lyder det fra Folketingets største parti, Socialdemokratiet.

Der er få til at passe vores ældre, der er ikke nok pædagoger til at trøste, og personalet på sygehusene løber alt for stærkt.

På dagen, hvor regeringens finanslovsforslag skal førstebehandles, spiller partiet ud med et oplæg til forhandlingerne, hvor velfærd er det altoverskyggende fokus.

- Vi skal sikre vores velfærd og være sikre på, at vi kan levere en ordentlig velfærdsservice, siger Benny Engelbrecht, Socialdemokratiets finansordfører.

Partiet vil give velfærdsområdet et løft og tilføre tre milliarder kroner, hvoraf 500 millioner skal målrettes ældreområdet.

- Vores forslag adskiller sig fra regeringens, fordi vi prioriterer anderledes. Vi har nøjagtig de samme penge, de samme forhandlingsreserver, men vi prioriterer ikke skattelettelser, men derimod først og fremmest velfærden, siger Benny Engelbrecht.

Finanslovsforslaget indeholder også nogle pligtopgaver, påpeger han.

Det handler blandt andet om at sikre borgernes tryghed ved at prioritere mere synligt politi og et styrket forsvar.

- Vi har oplevet udfordringer med bandekonflikter, og det kræver yderligere midler. Det er vi naturligvis også klar til at finde, siger S-ordføreren.

- Hvis regeringen inviterer os med til forhandlingsbordet, er vi klar til at levere på sikkerheden.

Benny Engelbrecht håber også, at regeringen vil indkalde til brede forhandlinger om omlægningen af registreringsafgiften.

Regeringen har umiddelbart svært ved at finde flertal for et forslag om at sænke afgiften for alle biler til 100 procent.

Dansk Folkeparti har som modsvar fremlagt en model, hvor afgifterne gøres afhængig af bilens sikkerhed og miljøeffekt.

- Vi er meget optaget af, at Dansk Folkeparti har slået meget hårdt ind på den kurs, og det tyder på, at der er et bredt flertal for at gøre noget uden om regeringen, siger Benny Engelbrecht.

Regeringens udspil til en finanslov indeholder også besparelser på DSB. Statens betaling til DSB skal reduceres med 207 millioner kroner i år stigende til 829 millioner i 2021, lyder det.

Men det bakker Socialdemokratiet ikke op om, fremgår det af partiets oplæg til forligsforhandlingerne.

Partiet er "bekymret over regeringens forslag om at skære i DSB's budget, uden at det går ud over kvaliteten i den kollektive trafik".