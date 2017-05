S vil lade ledige udføre mere frivilligt arbejde

Det siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S) til et forslag fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og socialminister Mai Mercado (K). Ministrene vil ifølge avisen Danmark stoppe straf for frivilligt arbejde.

- Det er utrolig vigtigt for os socialdemokrater, at man selvfølgelig kan arbejde frivilligt. Men hvis man gør det fuldstændig frit, er vi bekymret for, at man kan fortrænge nogle fra arbejdsmarkedet, siger Leif Lahn Jensen.

Han ser gode erfaringer med et forsøg, S-formand Mette Frederiksen satte i gang, da hun var beskæftigelsesminister. Efterlønnere kunne arbejde 15 timer om ugen på et plejehjem eller i en fitnessforening.

For ledige på dagpenge er grænsen 10 timer.

Troels Lund Poulsen ser også gode erfaringer med forsøget.

- Inden blev det diskuteret, om det ville fortrænge folk fra det almindelige arbejdsmarked. Den myte er nu blevet slået i jorden.

- Hvis offentlige institutioner bruger frivillige i stedet for at ansætte en pædagog eller en hjemmehjælper, rammer det kernevelfærden, men det er bare ikke det, der sker.

- Det interessante er, at den enkelte får et bedre liv, fordi man føler, at man kan bidrage med noget, siger han til avisen Danmark

Men fagbevægelsen er skeptisk. LO mener, at ledige, som arbejder frivilligt, er længere på dagpenge. 3F frygter, at frivillige udkonkurrerer ansatte i lønnede job.

- Den bekymring kan jeg godt dele. Derfor må frivillige ikke tage lønnet arbejde. Jeg er sikker på, at vi skal stille krav om et vist antal timers frivilligt arbejde, siger Leif Lahn Jensen.