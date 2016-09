S vil lade advokat granske udbytteskatteskandale

Statens advokat, Kammeradvokaten, konkluderede torsdag, at tre hjemsendte skattechefer ikke kan drages til ansvar ved tjenstlige forhør. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og partierne vil placere et ansvar ved en advokat- eller kommissionsundersøgelse.

- Det er ikke tilfredsstillende, hvis vi bare stopper her. Derfor må vi helt til bunds i den meget alvorlige skandale, som har lænset statskassen for 12 milliarder kroner. Vi støtter, at der laves en advokatundersøgelse af forløbet siden 2010, siger Jesper Petersen.

Han vil hyre en advokat, som kan granske sagen hurtigere end en kommission. Skræmmebilledet er Farum-kommissionen. I 2012 var kommissionen færdig efter ti års arbejde til 60 millioner kroner.

- Kommissionen er for tung, hvis vi relativt hurtigt vil have en afklaring. Advokatundersøgelsen er det rigtige. Det går stærkere. Det kan også hurtigere give os mulig lærdom om, hvad vi skal gøre for at forbedre vort skattevæsen, siger Jesper Petersen.

Siden 2004 har Danmark haft ni skatteministre: Fire fra Venstre, tre fra SF, en fra De Radikale og en fra Socialdemokraterne. Alligevel skal der placeres et politisk ansvar, mener skatteordføreren.

- Man kan næppe placere et politisk ansvar hos en enkelt minister. Men det er væsentligt at få afdækket, hvad der er foregået i Skat på det administrative niveau, og hvilke politiske beslutninger der har påvirket udbytteområdet, siger Jesper Petersen.