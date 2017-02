S vil ikke acceptere bederum på universiteter

Gymnasier og universiteter er ikke et sted for religiøs udøvelse, mener S. Universiteter kan ikke se problemet

- Danske skoler, gymnasier og universiteter er ikke et sted for religiøs udøvelse, siger erhvervsuddannelsesordfører Mattias Tesfaye (S) til Jyllands-Posten.

Han peger på, at de få sager, der har været, hvor bederum har givet anledning til konflikt, særligt har knyttet sig til islam.

- Så derfor er faren ved bederum især, at der kan forekomme social kontrol, hvor nogle muslimske elever for eksempel presser andre til at praktisere islam i skoletiden, siger han til Jyllands-Posten.

Tirsdag bliver et forslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner behandlet i Folketinget.

Men Socialdemokratiet vil have mere viden, før det stemmer for forslaget, selv om det støtter et forbud, siger Mattias Tesfaye.

Regeringen er ifølge undervisningsminister Merethe Riisager (LA) heller ikke for bederum på skolerne.

Hun afviser dog at forbyde dem.

- Institutionerne skal selv tage ansvar under eget tag, siger hun til Jyllands-Posten.

Undervisningsministeren planlægger ifølge Jyllands-Posten at sende et såkaldt hyrdebrev, som er en orienterende meddelelse fra en overordnet myndighed til de berørte institutioner.

I brevet vil regeringen opfordre rektorerne til at lukke bederummene.

Universiteterne kan ikke dog ikke se problemet i at have bederum.

- Jeg kender ikke tilfælde, hvor bederum har skabt problemer eller social kontrol på universiteterne.

- Tværtimod er de et signal om rummelighed og højt til loftet, som universiteterne repræsenterer, siger direktør i Danske Universiteter Jesper Langergaard til Jyllands-Posten.

Der er i dag bederum på fem af landets universiteter.