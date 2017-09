S vil have regeringen til at regne økonomisk prognose om

Socialdemokratiet vil have regeringen til at omregne sin prognose for dansk økonomi næste år, Økonomisk Redegørelse.

Det siger finansordfører Benny Engelbrecht, efter at det er kommet frem, at det offentlige forbrug kun ventes at vokse 0,4 procent i 2018, hvis man tager højde for regeringens skatte- og erhvervsudspil.