S vil have mere velfærd frem for skattefri telefoner

- Umiddelbart synes vi ikke, at det er en skattelettelse, der er råd til. Når man kan se, hvor mange penge vi skal bruge til at sikre den fælles velfærd, siger Jesper Petersen.

- Der er et åbenlyst behov for at styrke politi, skattevæsen og nogle målrettede vækst-initiativer. Så er pengene ved at være brugt.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) vil sløjfe skatten.

- Vi gør det, fordi det skal være nemmere og billigere at være dansker, siger Simon Emil Ammitzbøll til BT.

- Det er lidt skørt, at mange mennesker går rundt med to telefoner, en til arbejde og en til privat, fordi de ikke ønsker at blive beskattet af deres arbejdstelefon.

480.000 danskere beskattes af fri telefon for 1,1 milliarder kroner årligt.

Spørgsmål: - Risikerer Socialdemokratiet ikke at miste støtte fra en halv million vælgere?

- Det kan godt være, Det vil sikkert være populært hos nogen at lave skattelettelsen. Vi er bare nødt til at se på, hvilke midler staten har at arbejde med, siger Jesper Petersen.

En lønmodtager, der får fri telefon af sin arbejdsgiver, betaler skat af 2700 kroner i 2017. Lettelsen svarer til 1350 kroner.

- Man kan ikke befri sig for tanken om, at regeringen søger at lave en skattelettelse, der kommer de samme mennesker til gode, som den lettelse af topskatten, man har måttet lægge på hylden, siger Jesper Petersen.

Skatten blev indført af Thorning-regeringen ved finansloven for 2012. Den erstattede multimedieskatten.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos vil fjerne skatten på fri telefon. Det svarer ifølge ham til at sænke skatten på arbejde.

- Fjernelsen af skatten på fri telefon gør det overordnet mere attraktivt at være i job, og derfor påvirker det beskæftigelsen positivt, siger Mads Lundby Hansen i en skriftlig kommentar.

Det koster statskassen godt en halv milliard kroner, vurderer han.